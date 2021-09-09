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إقبال سياحي متزايد لزيارة معابد الكرنك بالأقصر

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إقبال سياحي متزايد لزيارة معابد الكرنك بالأقصر إقبال سياحي متزايد لزيارة معابد الكرنك بالأقصر

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شهدت مدينة الأقصر، اليوم، وصول اكثر من 30 من الحافلات السياحية، التي تقل عدد كبير من السياح، يتراوح عددهم من 1200 إلى 1500 سائح قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، في رحلات ما تسمي «برحلات اليوم الواحد»، واستمرت المدينة بمناطقها الاثرية، في استقبال زائريها من جنسيات مختلفة، من البرازيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، وإسبانيا، والذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف مما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بالإجازة. والحرص على التقاط الصور التذكارية داخل المناطق الاثرية.

تدفقات سياحية فى الاقصر
تدفقات سياحية فى الاقصر

ومن جانبه، قال الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن هذه الفترة تشهد اقبالا جيدا من السياح الوافدين لزيارة مدن البحر الاحمر، والقدوم لزيارة المقاصد الاثرية المختلفة عن طريق رحلات اليوم الواحد، بجانب وصول رحلات من اسبانيا مباشرة للاقصر، مما ساعد في عمل حراك في البيع والشراء للمحال التجارية والبازارات لبيع منتجاتها للسياح.

تدفقات سياحية فى الاقصر
تدفقات سياحية فى الاقصر
تدفقات سياحية فى الاقصر

وأضاف ان التدفقات السياحية القادمة سيكون لها مردود كبير في الفترة المقبلة لإنعاش الموسم السياحى الذي بدأت معالمه تتضح بقوة مع زيادة التدفقات من مختلف الاسواق للمساهمة في تنشيط السياحة ومشاهدة المشروعات السياحية والأثرية العملاقة التي تم افتتاحها خلال الأشهر الماضية، بجانب الإسراع في الانتهاء من طريق الكباش الفرعونى الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا باعتباره المتحف المفتوح الأوحد في العالم، واحد من اهم المشروعات الاثرية، وما بترتب عليه من زيادة في التدفقات التي ستساعد على إنجاح الموسم السباحى الجديد.

المصرى اليوم

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