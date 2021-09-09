سيرجي روبيرتو يرفض عرض برشلونة .. و3 أندية تطارد اللاعب

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تسعى عدة أندية عالمية في الفترة المقبلة للحصول على توقيع جوكر فريق برشلونة الإسباني، اللاعب المتميز سيرجي روبيرتو.

ويجيد سيرجي روبيرتو اللعب في مركز الظهير الأيمن، كما يمكنه اللعب في كل مراكز خط الوسط تقريباً، وهو ما يجعله لاعباً مميزاً للمديرين الفنيين، حيث يمنحهم الكثير من الخيارات والحلول التكتيكية خلال المباريات.

وأوضحت صحيفة «موندو ديبوريتفو» الإسبانية في تقرير لها اليوم أن سيرجي روبيرتو، لديه عروض من عدة أندية ترغب في الحصول على توقيعه (3 أندية على الأقل)، ولكن اللاعب أولويته البقاء في برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم رغبة اللاعب في البقاء، إلا أنه في عرض التجديد الأخير يجب عليه تخفيض راتبه بشكل كبير جداً، وإذا جدد سيخسر الكثير من المقابل الذي يحصل عليه، لأن إذا رحل لفريق جديد سيحصل على مكافأة انتقال وربما راتب أعلى وعقد أطول.

ويرفض سيرجي روبيرتو حتى الآن تمديد عقده مع النادي الكتالوني في ظل العرض الزهيد الذي يقدمه له خوان لابورتا، والذي يتضمن تقليص كبير في راتبه الحالي.