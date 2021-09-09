6 مباريات جديدة يغيب عنها أنسو فاتي مع برشلونة .. تعرف على موعد عودته

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يترقب نادي برشلونة بفارغ الصبر عودة نجمه الشاب أنسو فاتي، للمشاركة في المباريات من جديد، من أجل دعم هجوم الفريق، والاستفادة من مهارات اللاعب الفذة وإمكانياته الكبيرة.

ويغيب أنسو فاتي عن مباريات فريق برشلونة منذ عدة أشهر خلال منافسات الموسم الماضي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في غضروف الركبة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن أنسو فاتي، سيغيب عن 6 مباريات جديدة لنادي برشلونة في الفترة المقبلة قبل العودة من جديد لمباريات الفريق.

وحددت صحيفة «أس» الإسبانية المباريات التي سيغيب عنها اللاعب الموهوب عن برشلونة خلال الفترة المقبلة، وهى على الترتيب مباريات برشلونة أمام كل من: بايرن ميونخ وغرناطة وقادش وليفانتي وبنفيكا وأتلتيكو مدريد.

ويعتبر أنسو فاتي الأمل الجديد لجماهير نادي برشلونة في الفترة المقبلة والوريث الشرعي لعرش الأسطورة ليونيل ميسي، في النادي الكتالوني، وحصل مؤخراً على القميص رقم (10) الشهير الذي ارتداه البرغوث في السنوات الماضية.