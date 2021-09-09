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الأهلي يراجع خطة مواجهة في السوبر الإفريقي لليد فى المران الختامى

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الأهلي يراجع خطة مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي لليد فى المران الختامى الأهلي يراجع خطة مواجهة في السوبر الإفريقي لليد فى المران الختامى

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يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم الخميس استعدادا لمواجهة على لقب كأس السوبر الافريقي، والتي من المقرر أن تقام في السابعة مساء غد الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى.

ويعقد طارق محروس المدير الفني لفريق «رجال يد الأهلي» محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية التي سوف يتم تطبيقها خلال اللقاء.

وكان رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي قد أعلن عن انضمام المحترف الكوبي أنخيل هيرنانديز إلى تدريبات «رجال يد الاهلي» للمشاركة مع اللاعبين خلال المباراة، بعدما وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية والتحق بمعسكر الفريق.

ويدخل «رجال يد الاهلي» المباراة بمعنويات عالية عقب تتويجه مؤخرًا بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي في البطولة التي أقيمت بمدينة مكناس المغربية وحقق الفريق الفوز على جميع منافسيه ليحصد البطولة بالعلامة الكاملة من الانتصارات.

وحرص مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على إقامة حفل تكريم لفريق «رجال يد الأهلي»، تقديرًا لما قدمه الجهاز الفني واللاعبون في البطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة في جميع المباريات والتتويج باللقب.

ويسعى رجال يد الأهلي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر الإفريقي بعدما توج الفريق بلقب بطولة كأس على حساب الزمالك في وقت سابق.

المصرى اليوم

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