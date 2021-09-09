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صحة حماس: 6 وفيات و1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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صحة حماس: 6 وفيات و1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا صحة حماس: 6 وفيات و1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت صحة حماس صباح يوم الخميس، عن تسجيل حالا وفاة ومئات الاصابات الجديدة بفيروس كورونا، في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 5132 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجل 6 حالات وفاة و( 1512 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، على تعافي 878 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ: اجمالي تراكمي للمصابين 142808 اصابة

و اجمالي الحالات النشطة 19080 حالة، وإجمالي المتعافين 122532 حالة، واجمالي الوفيات 1196 حالة وفاة

واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 341 حالة، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 193 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 344818 شخص

المصرى اليوم

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