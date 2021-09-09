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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في اليد

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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في اليد استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في اليد

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة السوبر الأفريقي لليد بين الأهلى والزمالك على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.
وتؤمن الأطقم الأمنية بالمجموعة الافريقية الفريقين بنظام الدوائر الأمنية، فضلًا عن تأمين طاقم الحكام التونسى المكون من سمير مخلوف وسمير كريشان لإدارة لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والمحدد له الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.
جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقى، والفائز في هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية في بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» بالمملكة العربية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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