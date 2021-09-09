مصرع 2 وإصابة 6 إثر تصادم سيارتين بالطريق الأوسطي بالشرقية

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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرين، الخميس، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم على الطريق الأوسطي بدائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع آخرى نصف نقل، على الطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، كما تم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.