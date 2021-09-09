أخبار عاجلة

"قيصرية الكتاب" و"تعارفوا" ينظمان ندوة "الأسرة السعودية في اليوم الوطني الـ91" -
الشباب .. جمل فنية وتكتيك تحضيرًا للقاء ضمك في الدوري -
بحضور محامٍ سعودي.. محكمة باريس تبدأ جلسات محاكمة المجلة المسيئة للرسول.. وتطالب بشهود -
مي فاروق تكشف كيفية إنقاص وزنها: «تكميم معدة من سنتين» -
استشاري يشرح خطوات عملية تكميم المعدة -
خبيرة علاقات أسرية: الأساس في الزواج الرحمة والسكنية -
ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة رسمية لبريطانيا الخميس -
نقابة المحامين بالمنيا تعلن تشكيل لجانها الداخلية -
قبل عرضها.. سمية الخشاب تكشف كواليس حلقتها مع «أبلة فاهيتا» -
تصريح سوداني جديد بشأن سد النهضة: مواصلة الملء دون اتفاق تهديد مباشر لمصالحنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الشرقية تضبط 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية

Print
أمانة الشرقية تضبط 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تضبط 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية
نفّذت 1451 جولة في الأسواق والمراكز ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تضبط 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1451 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، والمخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وشرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى 20 بلاغًا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"قيصرية الكتاب" و"تعارفوا" ينظمان ندوة "الأسرة السعودية في اليوم الوطني الـ91"

"قيصرية الكتاب" و"تعارفوا" ينظمان ندوة "الأسرة السعودية في اليوم الوطني الـ91"

الشباب .. جمل فنية وتكتيك تحضيرًا للقاء ضمك في الدوري

الشباب .. جمل فنية وتكتيك تحضيرًا للقاء ضمك في الدوري

بحضور محامٍ سعودي.. محكمة باريس تبدأ جلسات محاكمة المجلة المسيئة للرسول.. وتطالب بشهود

بحضور محامٍ سعودي.. محكمة باريس تبدأ جلسات محاكمة المجلة المسيئة للرسول.. وتطالب بشهود

خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض

خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض