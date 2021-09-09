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"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

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"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة "العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة
أبرز التطورات التي تشهدها نحو تحقيق التنمية المستدامة

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت، أوجه التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات بين الجانبين.

وأبرز "العواد" جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين في دعم حقوق الإنسان، والتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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