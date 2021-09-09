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10 أغاني لفريق «بنات كايروتا» في حفل ساقية الصاوي

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10 أغاني لفريق «بنات كايروتا» في حفل ساقية الصاوي 10 أغاني لفريق «بنات كايروتا» في حفل ساقية الصاوي

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استضافت ساقية عبدالمنعم الصاوى أمس بقاعة النهر حفلًا غنائيًّا لفرقة«بنات كايروتا»، قدمت الفرقة خلاله مجموعة من الأعمال المتميزة لكبار المطربين، شارك في غنائها عدد من المواهب الشابة المتميزةفى تجربة فنية مستحدثة، بدأ الحفل بأغنية «واحدة واحدة»، تلاها عدد من الأغانى من بينها:أه يالالى، شنكلوه، كتير بنعشق، عشنا أد إيه، حلوة يابلدى،سيدى وصالك، اعتزلت الغرام، لامونى اللى غارو منى...وغيرها من الأغنيات.د آلتي شارك الجمهور الحاضر بمسرح الحفل في غنائها مع الفرقة.

يذكر أن فرقة بنات كايروتا مكونة من خمس فتيات من القاهرة يجتمعن على هدف رئيسى وهى تقديم فن راقي يناسب جميع الأعمار ويتناسب مع جميع الأذواق وبطريقتهن المميزة يستطيعون أسر قلوب الجمهور من خلال أصواتهن وأغنياتهن ويسعى الفريق لتمثيل في مختلف الأحداث الدولية ليعبرن عن جمال مصر وفنها.

المصرى اليوم

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