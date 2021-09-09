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غدا الـ4 مساءً.. تعرف على أماكن قطع المياه بالجيزة لأعمال تحويل مسار خط مياه

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غدا الـ4 مساءً.. تعرف على أماكن قطع المياه بالجيزة لأعمال تحويل مسار خط مياه غدا الـ4 مساءً.. تعرف على أماكن قطع المياه بالجيزة لأعمال تحويل مسار خط مياه

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن مناطق ( الزهراء – المنيب – القصبجي – أرض البحر – جسر الكنيسة – الكنيسة – شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته – العمرانية الغربية – الطالبية الهرم – الكوم الأخضر – شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتي المريوطية الهرم – مشعل – شارع زغلول – شارع اللبيني – نزلة – نزلة البطران – كفر المنفي – كفر الجبل)، وذلك اعتباراً من الساعة الـ4 مساء غد الجمعة الموافق 10/9/2021، وحتى الساعة الـ10 صباح بعد غد السبت الموافق 11 / 9 /2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل وتخفيض خط مياه قطر 1200مم القائم أعلى ترعة الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقة العمرانية والمتعارض مع أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المصرى اليوم

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