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إسرائيل تسجل رقما قياسيا في إصابات ووفيات كورونا

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إسرائيل تسجل رقما قياسيا في إصابات ووفيات كورونا إسرائيل تسجل رقما قياسيا في إصابات ووفيات كورونا

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سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس رقم قياسي جديد في عدد المصابين والوفيات بكورونا حيث بلغ، 19 حالة وفاة و3241 إصابة جديدة، بعد فحص 60 ألف عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن العدد التراكمي للإصابات منذ بدء الجائحة، بلغ نحو مليون و142 ألفا و371 إصابة، فيما سجّلت 7279 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة نحو84505 حالات.

وبينت، أنه يرقد حاليا في المستشفيات نحو 1120 مريضًا، بينهم 680 إصابة خطيرة، منها 160 حالة موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت، أن 144454 طالبًا إسرائيليًّا غائبون عن المدارس ويخضعون للعزل، منهم 41816 طالبًا مريضًا نشيطًا بكورونا.

كما 3757 من أعضاء هيئة التدريس الإسرائيلية غائبون عن المدارس، منهم 2279 من المرضى النشيطين.

المصرى اليوم

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