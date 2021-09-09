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المنوفية: إزالة فورية لحالة تعدي علي الأراضي الزراعية في منتصف الليل

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المنوفية: إزالة فورية لحالة تعدي علي الأراضي الزراعية في منتصف الليل المنوفية: إزالة فورية لحالة تعدي علي الأراضي الزراعية في منتصف الليل

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صرحت هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على الأراضي الزراعية في منتصف الليل بزمام طبلوها على مساحة 300 م، سبق تنفيذ إزالة جزئية لها وقام المواطن بتطوير حالتها، وذلك بالتنسيق مع مسئولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والجهات الأمنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المخالف للنيابة العسكرية .
وفي سياق أخر قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا فجراً وبالتنسيق مع مديرية بشن حملة تموينية على المخابز بزاوية بمم وكفر شحاته للتأكد من جودة المنتج المعروض ومطابقته للمواصفات، أسفرت عن تحرير 7 محاضر مختلفة تنوعت بين نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
كما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا حملة مكبرة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري للمرور على محلات الجزارة بنطاق المركز للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، أسفرت عن تحرير محضر للذبح خارج السلخانة، و8 محاضر أخرى لعدم الإعلان عن الأسعار .
هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة باستمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.

المصرى اليوم

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