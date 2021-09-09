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هنأ المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، فلاحو مصر بمناسبة ذكري عيدهم التاسع والستين والذي يوافق اليوم التاسع من سبتمبر من كل عام، نتيجة لصدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، عقب قيام ثورة 23 يوليو، والتي أحدثت تطورا كبيرا في حياة الفلاح المصري البسيط وعملت على تحسين حالته الإجتماعية.

وقال المهندس حازم الجندى، في بيان له، أن الفلاح المصري هو العمود الفقري للدولة حيث يعمل ليل نهار دون كلل أو ملل من أجل تأمينها من الجوع ومدافعا عن أمنها الغذائي، وأنهم أحد أسس التنمية في مصر.

وأشار إلى أن الفلاح بعد قيام ثورة يوليو المجيدة أصبح مالكا للأرض الزراعية بعدما كان أجيرا عليها، وأصبح من حقه حتي يومنا هذا التصرف فيها كما يشاء ليزرع ويحصد ويأكل من خيراتها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، قائلا: «يُعتبر فلاحو مصر هم الفئة الأكبر الذين لم ولن يتأخروا عن القيام بواجباتهم تجاه الوطن ولو ليوما واحدا على الرغم من كل الظروف التي مرت بها الدولة منذ ثورة يناير وحتي اليوم، ولم نراهم يوما يطلبون أياً من حقوقهم التي كانت مهدورة في السابق»، مضيفا،«إلا أن الدولة المصرية الحديثة بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت لترفع من قدرهم وتعمل على تلبية كافة متطلباتهم وتضعهم في المكانة التي يستحقونها تكريما لجهودهم في توفير الأمن الغذائي للمصريين وذلك من خلال العمل على تنفيذ رؤية التنمية المستدامة التي وضعتها القيادة السياسية تحت عنوان رؤية مصر 2030»، ولأول مرة منذ عقود طويلة فقد أعادهم الرئيس السيسي لدائرة اهتمام الدولة، واستدل عضو مجلس الشيوخ بالمشروع العملاق لتنمية الريف المصري«حياة كريمة» والذي يستفيد منه أكثر من نصف سكان مصر من سكان القرى المصرية.

وأشاد عضو لجنة الصناعة بالشيوخ، بما يحدث من تطوير لحياة الفلاح بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، وسعي الدولة بكل جهد إلى توفير كافة مطالب الفلاحين بتقديم الخدمات له من خلال ما يسمي بـ«كارت الفلاح الذكي» لصرف التقاوي والأسمدة والقضاء على التلاعب في أسعارها بالسوق السوداء .

وأستطرد «الجندي»، أن الدولة المصرية تعمل بكل جهد من خلال تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، إلى دمج الفلاح في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتحسين مستوي المعيشة له، وزيادة الإنتاجية الزراعية وسهولة تسويق المنتجات، مؤكدا على أن فلاحو مصر حريصون كل الحرص على دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وهو ما ظهر جليا في حركة النمو التي حققها ذلك القطاع وهو ما شهدت به المؤسسات الاقتصادية الدولية .

وطالب المهندس حازم الجندي، مجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة وإصدار كافة القوانين المتعلقة بالفلاح وعلي رأسها مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.