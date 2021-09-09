حضور محدود لطلاب الثانوي في امتحان الديناميكا بالمنيا «دور ثاني»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ادي الخميس، عدد محدود من طلاب بالثانوي العام في المنيا، امتحانات الدور الثاني للثانوي، مادة الرياضيات التطبيقية، «الديناميكا» للشعبة العلمية – رياضيات، داخل 18 لجنة عامة، مخصصة لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة، وفقا للجدول التي أعلنته وزارة التربية والتعليم، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، للوقاية من كورونا، ودون شكاوي.

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أدي عدد محدود من طلاب الثانوي العام، امتحان مادة الديناميكا، دون شكاوي. أو رصد مخالفات.

يذكر ان مديرية التربية والتعليم بالمنيا، خصصت 18 لجنة عامة، بدلا من 86 لجنة، لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة لأداء الامتحانات، داخل 9 مراكز بالمحافظة، من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا، لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.