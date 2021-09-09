«أمن المنافذ» تضبط 50 قضية أمن عام وتهريب بضائع

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واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، جهودها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لمكافحة جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج، أبرزها ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضيتي تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، وضبط 45 قضية أمن العام، و364 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تمكنت الجهود من تنفيذ 214 حكم قضائي متنوع، وضبط قضية هجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.