تجديد حبس المتهمين في معركة «سنج مطاي» في المنيا

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قرر المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، تجديد حبس 5 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطهم في معركة «سنج مطاي»، والتي راح ضحيتها عاملين اثنين، على يد آخرين بسبب خلافات أسرية.

وكلف «المحامي العام» البحث الجنائي باستكمال التحريات، واستدعاء شهود عيان الواقعة.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، متضمناً وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا.

بالفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة «طرف أول» (عامل «مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم»، وآخر حاصل على دبلوم «متوفى إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة»)، وطرف ثان (5 أشخاص، 4 منهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم) ..جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، وذلك بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، كما نتج عنها وفاة أحد الأشخاص من الطرف الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام بالتعدي. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.