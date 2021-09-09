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رفع أنقاض المنزل المنهار بشبرا الخيمة.. وبدء معاينة لجنة العقارات الآيلة للسقوط

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رفع أنقاض المنزل المنهار بشبرا الخيمة.. وبدء معاينة لجنة العقارات الآيلة للسقوط رفع أنقاض المنزل المنهار بشبرا الخيمة.. وبدء معاينة لجنة العقارات الآيلة للسقوط

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أعلن اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة انه جارى الإنتهاء من رفع انقاض منزل وعقار شبرا المنهار بعد إستخراج 4 جثث من تحت الانقاض والتأكد من انه لايوجد ضحايا اخرين تحت ركام المنزل مشيرا انه تم الدفع بلجنة المنشأت الأيلة للسقوط بالحي والإدارة الهندسية لفحص موقع الغنهيار وتبين ملابساته وتحديد اسبابه مع فحص اوراق المنزل وهل صدر له قرار إزالة سابق من عدمه.

فيما لاتزال أجهزة النيابة العامة بشبرا تحقق في الواقعة وقررت ندب لجنة هندسية لمعاينة العقار وإعداد تقرير حول الواقعة وجاري إستخراج تصاريح الدفن ل4 ضحايا تم إنتشالهم من تحت الأنقاض لإعلان موعد جنازة الضحايا حيث يوجد بينهم 3 محامين كانوا في مكتب المحاماة الخاصة بالمحامي علاء دبش ضحية الحادث.

المصرى اليوم

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