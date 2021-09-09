دفن ضحايا حادث عقار شبرا الخيمة المنهار بمقابر أكتوبر والمنوفية

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أعلنت نقابة المحامين الفرعية بجنوب القليوبية برئاسة مجدي حافظ انه تم الإنتهاء من إجراءات التصريح بالدفن لجثامين المحامين ال3 ضحايا عقار شبرا المنهار وانه من المقرر الصلاة عليهم في مستشفيات ناصر العام بشبرا ومعهد ناصر بالقاهرة ونقل الجثامين لمقابر اكتوبر وقرية الكرام بتلا في محافظة المنوفية لدفنهم في مثواهم الاخير

وقال مجدي حافظ نقيب المحامين في جنوب القليوبية انه من المقرر أداء الصلاة على المرحوم المحامي علاء دبش اول ضحايا العقار وصاحب مكتب المحاماة الذي لقي مصرعه في الحادث هو المحامية صباح غنيم من مستشفي ناصر العام بينما سيتم الصلاة على جثمان الثالث مصطفي محمد ابن شقيق المحامي علاء دبش بمستشفي معهد ناصر بالقاهرة وسيتم دفنهما في مقابر اكتوبر بينما سيتم دفن المحامية صباح غنيم في قرية الكرام التابعة لمدينة تلا بمحافظة المنوفية

