الداخلية تكشف ملابسات سرقة خزينة فندق شهير في الدقي (التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة خزينة مالك أحد الفنادق بالجيزة، وحددت وضبطت أحد الجناة

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ للخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد الفنادق في الدقى بالجيزة من مسؤول بالفندق بإكتشاف (مالك الفندق) فتح باب غرفة مكتبه ووجود قطع بباب الخزينة خاصته وسرقة محتوياتها مبالغ مالية عملات أجنبية».

وأضافت: «أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (فنى حاسب آلى يعمل بذات الفندق، مالك شركة رحلات – مقيمان القاهرة» .

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول بمسكنه وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية)، وتبين عدم تواجد الثانى بمسكنه، وبتفتيش مسكن الثانى تم ضبط (مبالغ مالية عملات أجنبية)، وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع الهارب حيث إتفق معه على تسهيل دخوله لمكتب مالك الفندق، وكذا الأدوات المستخدمة».

وشددت: «كما تمكن من إصطناع مفتاح للباب الخارجى للمكتب وفـى وقت سابق لإرتكاب الواقعة قام بوضع الأدواتبمكتب مجاور لمكتب مالك الفندق وبتاريخ الواقعة قام بتمكين الثانى من الدلوف للفندق وصولاً للمكتب وقام بالمراقبة ليتسنى للثانى إتمام عملية السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،وجارى ضبط المتهم الهارب»