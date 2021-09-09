ضبط متهم متلبسًا بالاتجار بالنقد الأجنبي في قصر النيل

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، أحد الأشخاص بالقاهرة، متلبسًا بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال ممارسته لنشاطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وضُبط بحوزته مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية»، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.