سقوط تجار الكيق بالمنوفية

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تمكن ضباط ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام رصد نشاط 3 أشخاص ، مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفيةلقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من محل سكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام والإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأمكن ضبطهم وبحوزتهم "كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة" وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهم الإجرامى، والهواتف للإتصال بعملائهم.