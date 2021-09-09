محاضرة بـ«ثقافة الشرقية» حول «كيف نواجه التطرف الفكري»

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لمواجهة الفكر المتطرف، تنظم الهيئة باقة من المحاضرات التوعوية بمواقع فرع ثقافة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث عقد بيت ثقافة أبوحماد محاضرة بعنوان «كيف نواجه التطرف الفكري» حاضرها د. السيد المرزوقي والعميد سامي أبوالفتوح، تناولا خلالها تعريف التطرف بأنه تبني أفكار أو أيديولوجيات أو معتقدات متشددة، عادة ما تكون مرتبط بالدين، وأن تنامي المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في أي مجتمع من شأنها تعزيز الجهود الحكومية في مواجهة التطرف والإرهاب، لأنها تعني ارتفاع مستوى الوعي بين أفراده، كما أكدا على ان مؤسسات التعليم في مرتبة متقدمة ضمن الاستراتيجية في مواجهة التطرف والإرهاب، لأنها تتعاون مع باقي مؤسسات المجتمع الأخرى في مواجهة ذلك.

أقامت مكتبة ههيا محاضرة بعنوان «الأساليب الجديدة لعلاج التوحد»، وأوضحت د. مسار عاطف، أن طفل التوحد لديه تناقض في لحظات الولادة الاولي، اما يكون طفل هادي جدا، قليل البكاء والحركة والنوم والرضاعة، أو طفل متعب جدا، كل هذه المؤشرات تلفت الانتباه ان هذا الرضيع في خطر وسيصبح لديه مشاكل تطور، وأوضحت أن أحدث الأساليب الجديدة في علاج التوحد، منها علاجات الدان والتكامل السمعي والتخاطب وتعديل السلوك والعلاج الوظيفي وتتآذر كل هذه العوامل مع بعضها البعض مما يؤدي إلى تطور الطفل التوحدي للأفضل.

قدم قصر ثقافة ديرب نجم محاضرة بعنوان «الموضة في الأزمنة القديمة» ألقتها نجوى مكاوى، أوضحت فيها كيف تنوعت الملابس والموضة عبر الأزمنة القديمة، وامتدت لحضارات كثيرة كالحضارة الفرعونية والأغريقية والرومانية والآشورية، فقديما اهتمت المرأة بجمالها وملابسها في الحضارات الفرعونية، والأغريقية، كما اهتمت بالنقش على الملابس وتعددت أشكالها، وفى أعقاب الثورة الفرنسية تطورت الموضة بشكل كبير وظهرت الفساتين المفتوحة، وأصبحت الموضة في القرن الحادى والعشرين تتميز بالتنوع والإختلاف بين دول العالم، كما نفذ نادي التكنولوجيا بالقصر محاضرة عن «مكونات الحاسب الآلي» ألقتها هدى عبدالمعطي تناولت المكونات الخارجية والداخلية للحاسب الآلي.