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علماء يكتشفون سر قوة فكي النمل

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علماء يكتشفون سر قوة فكي النمل علماء يكتشفون سر قوة فكي النمل

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قام فريق من العلماء الأمريكيين بدراسةٍ لمعرفة سر قوة فكي النمل وقدرتها على انتزاع الأشياء الصلبة والعض بشكل مؤلم دون الإضرار بنفسها.

وأجرى علماء الفيزياء الحيوية من جامعة أوريغون، بالاشتراك مع متخصصين من المختبر الوطني شمال غرب المحيط الهادئ، دراسة قاموا من خلالها بالتقاط صور على نطاق ذري لفكي النمل ودرسوا بنية أسنان الفك السفلي للحشرات، نقلا عن وكالة «سبوتنيك».

واتضح أن أكثر من 8% من وزن هذا العضو عبارة عن زنك. علاوة على ذلك، يتم توزيع هذا المعدن بالتساوي على السطح. نتيجة لذلك، لا يحتاج النمل إلى بذل جهود كبيرة لإحكام قبضته، كما يحتوي فكا النمل بالإضافة للزنك على الكايتين.

وفي وقت سابق كان العلماء قد وصفوا بالفعل طرقا غير عادية لاستخدام الكايتين، حيث طور باحثون من الولايات المتحدة مادة من قشرة السلطعون يمكن استخدامها في تغليف الطعام، حيث تحمي الطعام بشكل جيد من دخول الأكسجين.

المصرى اليوم

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