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: حريصون على دعم الفلاح وتسخير الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له

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السيسي: حريصون على دعم الفلاح وتسخير الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له : حريصون على دعم الفلاح وتسخير الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له

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توجه الرئيس عبدالفتاح صباح الخميس، بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته.

وقال الرئيس السيسي عبر منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس: «أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور».

المصرى اليوم

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