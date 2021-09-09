الإسماعيلية للفنون الشعبية تُسعد جماهير بلطيم

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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة جهودها للوصول بالمنتج الثقافي الجيد والراقي لجموع المواطنين في أماكن التجمعات بالمدن الساحلية، من خلال احتفالات «صيف بلدنا» التي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثفافي برئاسة أمل عبدالله.

شاهد جمهور مصيف بلطيم، مساء الأربعاء، عرضًا متميزًا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال، وباقة من الرقصات المعبرة عن تراث وطابع منطقة القناة ومنها رقصة «الصيادين، بتغنى لمين، نوح الحمام، والضمة على أنغام السمسمية.