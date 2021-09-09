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جنوب سيناء تواصل فعاليات كتاب القرية بوادي الطور

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جنوب سيناء تواصل فعاليات كتاب القرية بوادي الطور جنوب سيناء تواصل فعاليات كتاب القرية بوادي الطور

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في إطار توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات مشروع «كتاب القرية» بقرية الوادى بمدينة طور سيناء لليوم الثانى على التوالي، يأتى هذا المشروع الثقافى ضمن عدد من المشروعات الثقافية والمبادرات لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، وذلك بحضور مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، والشيخ عودة عفنان شيخ قبيلة الحويطات وعدد من أهالينا بقرية الوادى، برفقة عدد من قيادات الثقافة بجنوب سيناء، حيث بدأت الفعاليات بعرض لمسرح العرائس بعنوان «رحلة لقصر الثقافة»، فكرة وتقديم إنتصار إبراهيم، والذى يقدم للنشء في شكل درامي تعريف بدور قصور الثقافة وما تقوم به من خدمات ثقافية وفنية وتكنولوجية لرفع الوعى الثقافى والفنى واكتشاف ورعاية المواهب، اعقبها عرض فنى لكورال أطفال طور سيناء قدمت خلالها باقة من الأغانى الوطنية منها «يا أغلى اسم في الوجود» إشراف إنتصار إبراهيم.

جدير بالذكر أن المعرض يضم أكثر من ١٠٠٠ عنوان من مختلف مناحي المعارف والعلوم، إشراف رحاب أحمد، هيثم حماد، محمد عبدالعظيم.

المصرى اليوم

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