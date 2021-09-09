أخبار عاجلة

مي فاروق تكشف كيفية إنقاص وزنها: «تكميم معدة من سنتين» -
استشاري يشرح خطوات عملية تكميم المعدة -
خبيرة علاقات أسرية: الأساس في الزواج الرحمة والسكنية -
ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة رسمية لبريطانيا الخميس -
نقابة المحامين بالمنيا تعلن تشكيل لجانها الداخلية -
قبل عرضها.. سمية الخشاب تكشف كواليس حلقتها مع «أبلة فاهيتا» -
تصريح سوداني جديد بشأن سد النهضة: مواصلة الملء دون اتفاق تهديد مباشر لمصالحنا -
رئيس جامعة قناة السويس يتفقد الإدارة الطبية بكلية التجارة -
بروتوكول تعاون بين «تجارية الإسكندرية» والضرائب والجمارك بشأن النقل الدولى (صور) -
الصحة : توصية بإحالة ملف وفاة الطفلة لين للنائب العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«» يعلق على نزع تمثال لأحد جنرالات الحرب الأهلية: «تدمير لتاريخ أمريكا»

Print
«ترامب» يعلق على نزع تمثال لأحد جنرالات الحرب الأهلية: «تدمير لتاريخ أمريكا» «» يعلق على نزع تمثال لأحد جنرالات الحرب الأهلية: «تدمير لتاريخ أمريكا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد نزع نصب تذكاري لجنرال أمريكي بارز كان قد شارك في الحرب الأهلية بأنه مظهر لتدهور الثقافة الأمريكية.

وقال ترامب عن الحادثة: «هذا مظهر من مظاهر تدهور الثقافة الأمريكية... يتم تدمير تاريخ الولايات المتحدة من قبل المتطرفين اليساريين، على الأمريكيين ألا يسمحوا بذلك»، بحسب « اليوم».

وأسقط ترامب مصير هذا التمثال على الوضع في أفغانستان قائلا: «لو كانت قواتنا في أفغانستان تحت قيادة روبرت لي، لانتهت هذه الكارثة بانتصار كامل وشامل منذ سنوات عديدة. يا له من عار نعاني منه لأنه ليس لدينا عبقري مثل روبرت لي».

كانت ولاية فرجينيا قد شهدت نقل أشهر نصب تذكاري للجنرال الكونفدرالي روبرت لي، وصدحت بالمناسبة الأغاني والهتافات من قبل نشطاء حركة «حياة السود مهمة».

وكان تمثال ضخم للجنرال الكونفدرالي الامريكي روبرت إدوارد لي على صهوة حصانه قد نزع من قاعدته وأنزال إلى الأرض في ولاية فرجينيا.

وكان الجنرال روبرت إدوارد لي قد قاد جيش القوات الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية الأمريكية، فيما يعتبره الناشطون في مجال حقوق الإنسان رمزا لتمجيد العنصرية والعبودية في حق أصحاب البشرة السوداء، في حين أن هذا النصب التذكاري شيد قبل أكثر من قرن من الزمن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في روسيا

لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في روسيا

بيلاروسيا تتصدر منافسات تتابع المختلط للسباحة ببطولة العالم للخماسي الحديث

بيلاروسيا تتصدر منافسات تتابع المختلط للسباحة ببطولة العالم للخماسي الحديث

البابا تواضروس يستقبل وفد الأساقفة والرهبان بعد عودته من روسيا

البابا تواضروس يستقبل وفد الأساقفة والرهبان بعد عودته من روسيا

استمع.. مكالمات لترامب تكشف ممارسته الضغط لتغيير نتائج الانتخابات في اللحظات الأخيرة

استمع.. مكالمات لترامب تكشف ممارسته الضغط لتغيير نتائج الانتخابات في اللحظات الأخيرة