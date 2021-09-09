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نجل حسن شحاتة يكشف كواليس استبعاد والده من تدريب ..

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نجل حسن شحاتة يكشف كواليس استبعاد والده من تدريب المنتخب.. فيديو نجل حسن شحاتة يكشف كواليس استبعاد والده من تدريب ..

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أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أنه كان هناك مناقشات مع كابتن حسن شحاتة لتولي الوطني بالإضافة إلى كارلوس كيروش، موضحًا أن كان لديه معلومة تفيد بأن «شحاتة» سيكون هو المسؤول حتى مساء يوم الثلاثاء الماضي ولكنه تلقى اتصالًا يؤكد أنه تم الاتفاق مع «كيروش».

تابع شحاتة خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «من » الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أنه ابلغ حسن شحاتة باختيار كيروش فقال له «قدر الله وما شاء فعل» ولو كان طُلب منه تولي المسؤولية فلم يكن ليقدر على رفضها، وذلك لأنه مدرب كبير قدرًا وقيمة، مشيرًا إلى أن الثلاثة مصريين مع كيروش «ناس محترمة ومميزين» سواء عصام الحضري أو محمد شوقي أو ضياء السيد.

كشف أن كيروش سيحضر اثنين من المعاونين معه واحدًا منهما سيكون محللًا للآداء، مشيرًا إلى أن الجميع يحب المنتخب ويشجعه وكان يوجد أسماء أخرى من نوادي أخرى في الفريق المعاون ولكن الأمر لا علاقة له بانتماء الجماهير ولأن «نحن في تعصب مالهوش لازمة».

رأى كريم حسن شحاتة أن اتحاد الكرة فكر في إحضار أسماء تكون مناسبة للعمل مع كيروش بغض النظر عن انتمائهم لنادي، فمثلًا ضياء السيد كان معه محمد صلاح والنني في منتخب الشباب، وشوقي كان في رحلة احتراف، والحضري قيمة كبيرة وتلقى دورات تدريبية مؤخرًا، ولهذا يجب تخطي هذه الأشياء الصغيرة لأن الجميع في النهاية يمثل منتخب مصر، مشيرًا إلى أن كيروش اسم كبير وعمل في المنطقة العربية سابقًا ومنتخبات كبيرة ولكن المشكلة أن «الدنيا مزنوقة» ولدى المنتخب مباريتين مع ليبيا الشهر المقبل ولهذا فهناك مشكلة التأقلم مع اللاعبين وهذا الأمر سيكون على عاتق الجهاز المعاون.

المصرى اليوم

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