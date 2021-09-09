أخبار عاجلة

مي فاروق تكشف كيفية إنقاص وزنها: «تكميم معدة من سنتين» -
استشاري يشرح خطوات عملية تكميم المعدة -
خبيرة علاقات أسرية: الأساس في الزواج الرحمة والسكنية -
ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة رسمية لبريطانيا الخميس -
نقابة المحامين بالمنيا تعلن تشكيل لجانها الداخلية -
قبل عرضها.. سمية الخشاب تكشف كواليس حلقتها مع «أبلة فاهيتا» -
تصريح سوداني جديد بشأن سد النهضة: مواصلة الملء دون اتفاق تهديد مباشر لمصالحنا -
رئيس جامعة قناة السويس يتفقد الإدارة الطبية بكلية التجارة -
بروتوكول تعاون بين «تجارية الإسكندرية» والضرائب والجمارك بشأن النقل الدولى (صور) -
الصحة : توصية بإحالة ملف وفاة الطفلة لين للنائب العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الداخلية»: ضبط مالك مخزن قطع غيار السيارات في الساحل ..(التفاصيل )

Print
«الداخلية»: ضبط مالك مخزن قطع غيار السيارات في الساحل ..(التفاصيل ) «الداخلية»: ضبط مالك مخزن قطع غيار السيارات في الساحل ..(التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لضبط الجرائم التموينية، في أطار خطة مكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق، ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها، فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط ضبط مالك مخزن لقطع غيار السيارات في الساحل لإدارته مخزن دون ترخيص وحيازته 10620 قطعة غيار سيارات متنوعة جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات و20940 ملصق مدون عليها علامات تجارية متنوعة و6030 كرتونة فارغة فضلاً عن قيامه بتغيير بيانات بلد المنشأ لقطع الغيار التي يقوم بإستيرادها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مسؤول عن مخزن مستحضرات تجميل في الزيتون لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته 10782 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات، وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مي فاروق تكشف كيفية إنقاص وزنها: «تكميم معدة من سنتين»

مي فاروق تكشف كيفية إنقاص وزنها: «تكميم معدة من سنتين»

استشاري يشرح خطوات عملية تكميم المعدة

استشاري يشرح خطوات عملية تكميم المعدة

خبيرة علاقات أسرية: الأساس في الزواج الرحمة والسكنية

خبيرة علاقات أسرية: الأساس في الزواج الرحمة والسكنية

ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة رسمية لبريطانيا الخميس

ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة رسمية لبريطانيا الخميس