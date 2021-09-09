«الداخلية»: ضبط مالك مخزن قطع غيار السيارات في الساحل ..(التفاصيل )

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لضبط الجرائم التموينية، في أطار خطة مكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق، ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها، فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط ضبط مالك مخزن لقطع غيار السيارات في الساحل لإدارته مخزن دون ترخيص وحيازته 10620 قطعة غيار سيارات متنوعة جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات و20940 ملصق مدون عليها علامات تجارية متنوعة و6030 كرتونة فارغة فضلاً عن قيامه بتغيير بيانات بلد المنشأ لقطع الغيار التي يقوم بإستيرادها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مسؤول عن مخزن مستحضرات تجميل في الزيتون لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته 10782 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات، وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.