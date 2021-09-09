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سقوط عاطلين تحصلا على أقراص مخدرة من صاحب صيدلية للإتجار بها

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سقوط عاطلين تحصلا على أقراص مخدرة من صاحب صيدلية للإتجار بها سقوط عاطلين تحصلا على أقراص مخدرة من صاحب صيدلية للإتجار بها

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة ، وبحوزتهما "كمية من العقاقير المخدرة - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول" .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتحصلهما على الأقراص المخدرة من صاحب صيدلية – كائنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع لأحدهما مقابل تحصله على عمولة مالية من صاحب الصيدلية، وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

المصرى اليوم

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