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«الداخلية»: ضبط متهم بتلقى تبرعات مالية للمساعدة في الأعمال الخيرية في الإسماعيلية

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«الداخلية»: ضبط متهم بتلقى تبرعات مالية للمساعدة في الأعمال الخيرية في الإسماعيلية «الداخلية»: ضبط متهم بتلقى تبرعات مالية للمساعدة في الأعمال الخيرية في الإسماعيلية

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قالت الداخلية في بيان: «إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة وجمع وتلقى التبرعات من المواطنين بدون ترخيص، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» والإعلان من خلالها عن تلقى تبرعات للمساعدة في الأعمال الخيرية وقيامه بنشر أرقام هواتف محمولة خاصة به للتواصل معه عبر تطبيق «الواتس آب» لتلقى تلك التبرعات من المواطنين داخل البلاد دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة القانون .
وأضافت في بيان اليوم الخميس: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهتها أقر بنشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونيةط

المصرى اليوم

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