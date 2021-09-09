«بدعوى توظيف أموالهم» ..«الداخلية»: ضبط متهم لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

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تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 5 مواطنين بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية) بتلقيه مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية وألبان الأطفال مقابل أرباح سنوية بالمخالفة للقـانــون مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وإستيلائه على كامل المبالغ المالية دون ردها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.