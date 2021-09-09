ضبط حشيش وهيروين وبندقية آلية بحوزة تاجر مخدرات في البحيرة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، أحد الأشخاص بالبحيرة، لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية متنوعة من مخدري الحشيش والهيروين وسلاح ناري.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.