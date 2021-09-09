القبض على تشكيل عصابي ارتكب 13 واقعة سرقة مساكن بالجيزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة، تخصص في سرقات المساكن.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب التسلق والكسر، متخذان من دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 13 واقعة سرقة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما اللذان تم ضبطهما والمسروقات.