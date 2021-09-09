وزيرة «البيئة»: إقامة محطة معالجة للمخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بـ «الجيزة»(تفاصيل)

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تحويل المخلفات لطاقة هو أحد آليات معالجة وتدوير المخلفات ضمن برنامج البنية التحتية في منظومة المخلفات الجديدة، والتى تعتمد على إقامة مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوى ووقود بديل حيث تمتلك مصر الخبرة في إنشاء وإدارة هذه المصانع، وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه يتم السعي في الوقت الحالى لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم الشركات المصرية للعمل في هذا المجال في إطار توجيهات القيادة السياسية، وأوضحت «فؤاد» أن تحويل المخلفات لطاقة يتم من خلال حرقها في محارق خاصة دون الحاجة لفصلها قبل الحرق، بما يحقق عدة مزايا منها إمكانية التخلص من كمية كبيرة من المخلفات مرة واحدة وهذا حل بديل يناسب المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي بما يوفر تخصيص مدافن صحية بها.

وأوضحت فؤاد أنه تم إصدار تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من (المُخلفات البلدية الصلبة، الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة، الحمأة الناتجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي) من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019وذلك لدعم الشراكة مع القطاع الخاص بشأن مُعالجة المُخلفات وتحويلها إلى طاقة، إضافة إلى وضع معايير الاختيار لعدد 8 شركات مصرية وذلك طبقاً للتكليفات الرئاسية بالتركيز على الشركات المصرية لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، حيث تمت الموافقة على البدء بالتنفيذ في 8 محافظات كمرحلة أولى من أصل (16) محافظة، وبدأنا بمحافظة الجيزة (أبورواش) كأول محافظة يتم تنفيذ المنظومة بها.

وأكد اللواء أحمد راشد محافــظ الجيــزة أن المحافظــة ستخصص قطعــة الأرض المطلوبــة بمنطقـــة أبورواش كحق إنتفاع بمدة زمنية متوافقة لإقامة محطة المعالجة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، كما ستقوم المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة بشأن إصدار الضوابط الفنية والقانونية والتى تخص تخصيص الأرض مع مراعاة المساحة المطلوبة والمسافة البينية بين موقع الأرض وأقرب نقطة ربط مع شبكة الجهد المتوسط ومسارات تمديد شبكة الربط الكهربى والضوابط الفنية البيئية لمحيط موقع محطة المعالجة، وأضاف «راشد» أن المحافظة ستقوم بتوريد كميات المخلفات الصلبة طبقا لمتطلبات التشغيل والتى ستكون في حدود 1200 طن / يوم مما سيساهم في التخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها حرصا منها للحفاظ على التوازن البيئي وتقليل تلوث الهواء إلى جانب مواصلة الجهود المبذولة لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى بشكلٍ دائم إلى التكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة، مضيفاً أن الوزارة حريصة على نقل التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات في تنفيذ تلك النوعية من المشروعات لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي، وهو ما يتضح في تعاون «الإنتاج الحربي» مع شركتيّ «جرين تك إيجيبت» و«أوك» في هذا المجال، مؤكداً على حرص الوزارة على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات- ومنها مجال تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة- قائماً على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.