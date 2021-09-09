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«بسبب دخان ورائحة بلاستيك محترق».. انطلاق صافرات الإنذار داخل محطة فضاء دولية

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«بسبب دخان ورائحة بلاستيك محترق».. انطلاق صافرات الإنذار داخل محطة فضاء دولية «بسبب دخان ورائحة بلاستيك محترق».. انطلاق صافرات الإنذار داخل محطة فضاء دولية

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أطلقت وحدة «زفيزدا» الروسية في محطة الفضاء الدولية (ISS) صافرات إنذاراتها، بعد أن أبلغ أفراد الطاقم عن دخان ورائحة البلاستيك المحترق.

وما يزال سبب الدخان غير معروف. ولمكافحة المشكلة، قام الطاقم على متن الوحدة الروسية في المحطة الفضائية بتشغيل آلية أمان تعمل على إزالة المواد الضارة من جو المحطة، وفقا لمحادثات الطاقم مع ناسا، بحسب تقرير نشرته « اليوم»، الخميس.

وقال رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي لمركز التحكم في المهمة في وقت سابق من الليل إن الإنذارا انطلق عندما أبلغ أفراد الطاقم عن دخان في وحدة «زفيزدا».

واكتشفت الأجهزة وجود مواد ضارة في الخزانة الطبية في وحدة «زفيزدا» الروسية. ووفقا لرائد الفضاء توما بيسكي، فإن رائحة البلاستيك المحترق وصلت بالفعل إلى الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية من خلال التهوية.

وشهد الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية مشاكل أخرى في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تسرب الهواء بسبب الشقوق. وأثارت هذه القضايا مخاوف بشأن سلامة الأطقم على متن المحطة الفضائية.

المصرى اليوم

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