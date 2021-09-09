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«شرطة البيئة»: ضبط 12 مصنعا عشوائيا لـ«المعطرات والحلويات» دون ترخيص ( التفاصيل )

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«شرطة البيئة»: ضبط 12 مصنعا عشوائيا لـ«المعطرات والحلويات» دون ترخيص ( التفاصيل ) «شرطة البيئة»: ضبط 12 مصنعا عشوائيا لـ«المعطرات والحلويات» دون ترخيص ( التفاصيل )

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أعلنت وزارة الداخلية نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية.

قالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: «إستمراراً لجهود أجهزة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ،فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (61) قضية متنوعة»

وأضافت: «في مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط 4 مصانع عشوائية «دون ترخيص» لإنتاج وتعبئة المعطرات والمنظفات المنزلية، تدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية ضبط خلالها كميات كبيرة من المواد الخام والمخلفات البلاستيكية مجهولة المصدر ومنتجات مغشوشة ومقلدة بالمخالفة لقانون حماية البيئة في القليوبية»
وتابعت :«في مجال المواد الغذائية تم ضبط 8 مصانع عشوائية وشركات لتصنيع الحلويات وكذا تصنيع اللحوم، وضبط خلالها كميات كبيرة من المواد الخام ومنتج نهائى مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، في القاهرة والقليوبية»

وتابعت: «في مجال عوادم السيارات، تم ضبط (49) سيارات (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بالمخالفة لقانون حماية البيئة في القاهرة والقليوبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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