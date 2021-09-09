أخبار عاجلة

الصحة : توصية بإحالة ملف وفاة الطفلة لين للنائب العام -
معرض للثقافة العدلية بحائل -
محافظ الوادي الجديد ورئيس «تنمية الصعيد» يناقشان خطة تطوير مجمع التمور -
رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم -
بث مباشر ريال مدريد (0)-(0) إنتر .. لحظة بلحظة -
بث مباشر الآن .. ليفربول ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2021 (لحظة بلحظة) -
محكمة تنفيذ إدارية بالرياض -
خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض -
ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا -
«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أميرة سليم ضيفة أوركسترا الأوبرا فى انطلاق موسمه الفني الأحد

Print
أميرة سليم ضيفة أوركسترا الأوبرا فى انطلاق موسمه الفني الأحد أميرة سليم ضيفة أوركسترا الأوبرا فى انطلاق موسمه الفني الأحد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف أوركسترا أوبرا القاهرة السوبرانو العالمية اميرة سليم في حفل انطلاق موسمه الفنى الجديد والذى يقام بقيادة المايسترو ناير ناجي ومصاحبة كورال أوبرا القاهرة تدريب قائد الايطالى كارمينى كوللانجيلى وذلك في الثامنة مساء الاحد 11 سبتمبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منها الجمال النائم لتشايكوفسكي، افتتاحية نورما لبيلينى، ماكبث- لاتراڤيتا- التروڤاتورى لڤيردى، السيدة الفراشة لبوتشيني، باجلياكى لليونوكاڤالو، وتؤدى اميرة سليم كونشيرتو للسوبرانو للموسيقار الروسى راينولد جلييروالذى يعد من اصعب الاعمال التي كتبت لتعتمد على امكانيات وقدرات الصوت البشرى في التعبير اللحنى ومواكبة الالات الموسيقية بدون كلمات مغناه ويعد من اصعب المؤلفات في هذا القالب .

يذكر ان أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994لمصاحبة مختلف فرق الاوبرا الاخرى في عروضها ويضم ريبرتواره الكثير من الاعمال العالمية منها باليهات كسارة البندق، روميو وجولييت، سندريلا ومن الاوبرات لاترافياتا، لابوهيم، تاييس، صيادو اللؤلؤ، عايدة وغيرها، اتاح الفرصة للموسيقيين المصريين الموهوبين كما امتد مجال أنشطته الفنية من خلال تقديم سلسلة من الحفلات السيمفونية، قام بجولات فنية في مختلف بلدان العالم .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مي فاروق تكشف كيفية إنقاص وزنها: «تكميم معدة من سنتين»

مي فاروق تكشف كيفية إنقاص وزنها: «تكميم معدة من سنتين»

استشاري يشرح خطوات عملية تكميم المعدة

استشاري يشرح خطوات عملية تكميم المعدة

خبيرة علاقات أسرية: الأساس في الزواج الرحمة والسكنية

خبيرة علاقات أسرية: الأساس في الزواج الرحمة والسكنية

ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة رسمية لبريطانيا الخميس

ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة رسمية لبريطانيا الخميس