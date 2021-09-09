أميرة سليم ضيفة أوركسترا الأوبرا فى انطلاق موسمه الفني الأحد

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يستضيف أوركسترا أوبرا القاهرة السوبرانو العالمية اميرة سليم في حفل انطلاق موسمه الفنى الجديد والذى يقام بقيادة المايسترو ناير ناجي ومصاحبة كورال أوبرا القاهرة تدريب قائد الايطالى كارمينى كوللانجيلى وذلك في الثامنة مساء الاحد 11 سبتمبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منها الجمال النائم لتشايكوفسكي، افتتاحية نورما لبيلينى، ماكبث- لاتراڤيتا- التروڤاتورى لڤيردى، السيدة الفراشة لبوتشيني، باجلياكى لليونوكاڤالو، وتؤدى اميرة سليم كونشيرتو للسوبرانو للموسيقار الروسى راينولد جلييروالذى يعد من اصعب الاعمال التي كتبت لتعتمد على امكانيات وقدرات الصوت البشرى في التعبير اللحنى ومواكبة الالات الموسيقية بدون كلمات مغناه ويعد من اصعب المؤلفات في هذا القالب .

يذكر ان أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994لمصاحبة مختلف فرق الاوبرا الاخرى في عروضها ويضم ريبرتواره الكثير من الاعمال العالمية منها باليهات كسارة البندق، روميو وجولييت، سندريلا ومن الاوبرات لاترافياتا، لابوهيم، تاييس، صيادو اللؤلؤ، عايدة وغيرها، اتاح الفرصة للموسيقيين المصريين الموهوبين كما امتد مجال أنشطته الفنية من خلال تقديم سلسلة من الحفلات السيمفونية، قام بجولات فنية في مختلف بلدان العالم .