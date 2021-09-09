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تدرس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، التقدم بطلب للاتحاد الدولى «فيفا» تطلب من خلاله استضافة بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في مصر، بعدما أعلنت اليابان اعتذارها لاستضافة البطولة نظرا لانتشار وباء كوفيد 19 «كورونا» في البلاد، وذلك بعد دراسة ملف البطولة بشكل مناسب وعرضه على كافة المسؤولين عن الرياضة في مصر.

ويسعى احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية استغلال مرور 100 عام على إنشاء الاتحاد المصرى لكرة القدم، في استضافة البطولة خصوصا في ظل ترحيب كبير من جانب النادى الأهلى بإقامة البطولة في مصر.

ويجري حاليا مجاهد عدة مشاورات من بعض المسؤولين في مصر قبل التقدم بالطلب الذي لاقى ترحيبا كبيرا من المسؤولين في مصر خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في استضافة كبري البطولات العالمية وكان آخرها بطوله العالم للدراجات ومونديال اليد.