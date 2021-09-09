أخبار عاجلة

الصحة : توصية بإحالة ملف وفاة الطفلة لين للنائب العام -
معرض للثقافة العدلية بحائل -
محافظ الوادي الجديد ورئيس «تنمية الصعيد» يناقشان خطة تطوير مجمع التمور -
رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم -
بث مباشر ريال مدريد (0)-(0) إنتر .. لحظة بلحظة -
بث مباشر الآن .. ليفربول ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2021 (لحظة بلحظة) -
محكمة تنفيذ إدارية بالرياض -
خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض -
ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا -
«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«المصري اليوم» تكشف تفاصيل طلب لاستضافة للأندية

Print
«المصري اليوم» تكشف تفاصيل طلب مصر لاستضافة كأس العالم للأندية «المصري اليوم» تكشف تفاصيل طلب لاستضافة للأندية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تدرس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، التقدم بطلب للاتحاد الدولى «فيفا» تطلب من خلاله استضافة بطولة للأندية لأول مرة في ، بعدما أعلنت اليابان اعتذارها لاستضافة البطولة نظرا لانتشار وباء كوفيد 19 «كورونا» في البلاد، وذلك بعد دراسة ملف البطولة بشكل مناسب وعرضه على كافة المسؤولين عن الرياضة في مصر.

ويسعى احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية استغلال مرور 100 عام على إنشاء الاتحاد المصرى لكرة القدم، في استضافة البطولة خصوصا في ظل ترحيب كبير من جانب النادى الأهلى بإقامة البطولة في مصر.

ويجري حاليا مجاهد عدة مشاورات من بعض المسؤولين في مصر قبل التقدم بالطلب الذي لاقى ترحيبا كبيرا من المسؤولين في مصر خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في استضافة كبري البطولات العالمية وكان آخرها بطوله العالم للدراجات ومونديال اليد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021

وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021

بعد رسالة السيسي.. ماذا فعل المرشدون المصريون لقناة السويس قبل 65 عامًا؟

بعد رسالة السيسي.. ماذا فعل المرشدون المصريون لقناة السويس قبل 65 عامًا؟

خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تحول مصر لأكبر مركز لتجارة الأقطان بالشرق الأوسط

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تحول مصر لأكبر مركز لتجارة الأقطان بالشرق الأوسط