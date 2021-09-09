جريزمان يجلد برشلونة بتصريح يثير غضب جماهير كتالونيا

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يعيش المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الفترة الحالية حالة من السلام النفسي والراحة بعد عودته من جديد لصفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد عامين من الابتعاد عن التألق في صفوف برشلونة الإسباني.

وأعلن نادي برشلونة في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي في قارة أوروبا عن رحيل مهاجمه الدولي الفرنسي، أنطوان جريزمان، عائداً إلى صفوف فريقه السابق أتلتكيو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأدلى جريزمان خلال الساعات الماضية بتصريحات إلى الموقع الرسمي لناديه أعرب فيها عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى «الأثلتي» وانتقد الفترة الماضية في صفوف برشلونة، مما خلق حالة من الغضب ضد اللاعب من جماهير برشلونة.

وقال جريزمان إن العودة لصفوف أتلتيكو مدريد هو أفضل شيء حدث له في العامين الماضيين، وهو ما أثار بشدة غضب جماهير البارسا، حيث انضم اللاعب لناديها قبل عامين.

وأضاف جريزمان «ليزيد الطين بلة مع جماهير برشلونة»: أمضيت 10 أيام غير قادر على النوم لأنني كنت أنتظر لحظة الرحيل عن برشلونة والعودة إلى أتلتيكو، لكنني الآن سعيد هنا مع عائلتي.

وأضاف: سأبذل قصارى جهدي لأرد الجميل للنادي وجماهير أتلتيكو مدريد، هنا هو أفضل مكان بالنسبة لي، أشعر هنا بالسعادة داخل والحب والتقدير.