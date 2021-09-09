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المحافظ العقارية تعتمد جدولة مزادات الربع الرابع بقيمة سوقية تتجاوز 3 مليارات ريال

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المحافظ العقارية تعتمد جدولة مزادات الربع الرابع بقيمة سوقية تتجاوز 3 مليارات ريال المحافظ العقارية تعتمد جدولة مزادات الربع الرابع بقيمة سوقية تتجاوز 3 مليارات ريال

المحافظ العقارية تعتمد جدولة مزادات الربع الرابع بقيمة سوقية تتجاوز 3 مليارات ريال

عقد أعضاء مجلس إدارة شركة المحافظ العقارية اجتماعاً صباح هذا اليوم برئاسة الرئيس التنفيذي عبدالرحمن بن صالح السيف لاستعراض ومناقشة وجدولة مجموعة من المشاريع والمزادات العلنية للربع الرابع لهذا العام 2021.

وفي بداية الاجتماع، أكد الحضور أهمية الانطلاقة القوية للمحافظ العقارية مع مطلع العام الهجري الجديد، عبر بيع جميع العقارات المطروحة في مزاد "نيو ڤيجن" بنجاح منقطع النظير وخلال وقت قياسي، وما تبعه من إطلاق الحملة التسويقية لمزاد "سكن واستثمار" والذي سيقام الأسبوع القادم.

بعد ذلك استعرض الأعضاء جدول الأعمال حيث تم اعتماد جدولة مجموعة من المزادات العلنية في مختلف مناطق المملكة، وإطلاق الحملات التسويقية الخاصة بها خلال الربع الأخير من عام 2021.

وسيتم خلال هذه المزادات طرح مجموعة من المنتجات العقارية المتميزة المتنوعة وتشمل الأراضي المطورة والخام والعقارات التجارية والوحدات السكنية والمرافق الصناعية والفنية وغيرها بقيمة سوقية تتجاوز 3 مليارات ريال.

وفي نهاية الاجتماع، نوّه الرئيس التنفيذي للمحافظ العقارية عبدالرحمن السيف على أهمية المزادات العلنية لمختلف الأطراف في السوق العقاري، نظراً لما تتمتع به هذه الوسيلة من شفافية عالية تنفي الغرر والجهالة، مع تهيئة أفضل الأجواء والظروف لإقامة المزادات، واستخدام أفضل التقنيات والخبرات لإطلاق الحملات التسويقية بغرض تحقيق أعلى القيم والعوائد الاستثمارية لكل الأطراف والجهات ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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