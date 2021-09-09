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تأمين إلزامي 50 ألفاً.. "بضاعة منوعة" في مزاد علني بجمرك ميناء جدة

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تأمين إلزامي 50 ألفاً.. "بضاعة منوعة" في مزاد علني بجمرك ميناء جدة تأمين إلزامي 50 ألفاً.. "بضاعة منوعة" في مزاد علني بجمرك ميناء جدة
ينعقد بعد 10 أيام وفق الاشتراطات.. و"الزكاة" تؤكد: التسجيل المسبق شرط

تأمين إلزامي 50 ألفاً..

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع "بضاعة منوّعة" في جمرك ميناء جدة الإسلامي، يوم الأحد 12/ 2/ 1443هـ الموافق 19 سبتمبر 2021م، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وقالت الهيئة، عبر حسابها على موقع "تويتر": تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضاعة منوّعة" في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأضافت: "يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إخراج البضاعة المباعة من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع".

وأردفت: يجب على المشتري إخراج البضاعة المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد و20 يومًا للبضائع برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة المستجد "تطبيق توكلنا"، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة، وأكدت أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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