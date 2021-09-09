أخبار عاجلة

الصحة : توصية بإحالة ملف وفاة الطفلة لين للنائب العام -
معرض للثقافة العدلية بحائل -
محافظ الوادي الجديد ورئيس «تنمية الصعيد» يناقشان خطة تطوير مجمع التمور -
رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم -
بث مباشر ريال مدريد (0)-(0) إنتر .. لحظة بلحظة -
بث مباشر الآن .. ليفربول ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2021 (لحظة بلحظة) -
محكمة تنفيذ إدارية بالرياض -
خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض -
ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا -
«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كريم حسن شحاتة يكشف تفاصيل ترشيح «المعلم» لقيادة منتخب ..

Print
كريم حسن شحاتة يكشف تفاصيل ترشيح «المعلم» لقيادة منتخب مصر .. فيديو كريم حسن شحاتة يكشف تفاصيل ترشيح «المعلم» لقيادة منتخب ..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أنه كان هناك مناقشات مع المعلم لتولي الوطني بالإضافة إلى كارلوس كيروش، موضحًا أنه كان لديه معلومة تفيد بأن «شحاتة» سيكون هو المسؤول حتى مساء يوم الثلاثاء الماضي ولكنه تلقى اتصالًا يؤكد أنه تم الاتفاق مع «كيروش».

تابع شحاتة خلال مداخلة هاتفية إلى أحد البرامج، أنه ابلغ حسن شحاتة باختيار كيروش فقال له «قدر الله وما شاء فعل» ولو كان طُلب منه تولي المسؤولية فلم يكن ليقدر على رفضها، وذلك لأنه مدرب كبير قدرًا وقيمة، مشيرًا إلى أن الثلاثة مصريين مع كيروش «ناس محترمة ومميزين» سواء عصام الحضري أو محمد شوقي أو ضياء السيد.

وكشف أن كيروش سيحضر اثنين من المعاونين معه واحدًا منهما سيكون محللًا للآداء، مشيرًا إلى أن الجميع يحب المنتخب ويشجعه وكان يوجد أسماء أخرى من نوادي أخرى في الفريق المعاون ولكن الأمر لا علاقة له بانتماء الجماهير ولأن «نحن في تعصب مالهوش لازمة».

رأى كريم حسن شحاتة أن اتحاد الكرة فكر في إحضار أسماء تكون مناسبة للعمل مع كيروش بغض النظر عن انتمائهم لنادي، فمثلًا ضياء السيد كان معه محمد صلاح والنني في منتخب الشباب، وشوقي كان في رحلة احتراف، والحضري قيمة كبيرة وتلقى دورات تدريبية مؤخرًا، ولهذا يجب تخطي هذه الأشياء الصغيرة لأن الجميع في النهاية يمثل منتخب ، مشيرًا إلى أن كيروش اسم كبير وعمل في المنطقة العربية سابقًا ومنتخبات كبيرة ولكن المشكلة أن «الدنيا مزنوقة» ولدى المنتخب مباريتين مع ليبيا الشهر المقبل ولهذا فهناك مشكلة التأقلم مع اللاعبين وهذا الأمر سيكون على عاتق الجهاز المعاون.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021

وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021

سعد سمير يبكي بعد رحيله عن الأهلي وانتقاله لصفوف فيوتشر .. والخطيب يواسيه (فيديو)

سعد سمير يبكي بعد رحيله عن الأهلي وانتقاله لصفوف فيوتشر .. والخطيب يواسيه (فيديو)

بعد رسالة السيسي.. ماذا فعل المرشدون المصريون لقناة السويس قبل 65 عامًا؟

بعد رسالة السيسي.. ماذا فعل المرشدون المصريون لقناة السويس قبل 65 عامًا؟

خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج