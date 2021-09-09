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«الداخلية»: ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها بتلقى تبرعات للمساعدة في الأعمال الخيرية

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«الداخلية»: ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها بتلقى تبرعات للمساعدة في الأعمال الخيرية «الداخلية»: ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها بتلقى تبرعات للمساعدة في الأعمال الخيرية

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قالت الداخلية:«إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة وجمع وتلقى التبرعات من المواطنين دون ترخيص، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية) بجمع تبرعات للمساعدة في الأعمال الخيرية وخاصة علاج المرضى من المواطنين المقيمين خارج البلاد، من خلال حوالات بنكية على أحد البنوك بالإسكندرية دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة لأحكام القانون»
وأضافت في بيان اليوم الخميس: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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