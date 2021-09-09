محرك booking cw.. دليلك لحجز تذاكر طيران وفنادق بأقل الأسعار

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ترتفع معدلات النمو السياحي يوما بعد يوم في منطقة الشرق الأوسط لأسباب متعددة، منها ازدياد الوعي السياحي لدى الأفراد والعائلات مما أدى لرغبة الكثيرين في القيام برحلات سياحية داخلية وخارجية، حيث يحرص الكثير من العائلات القيام برحلات عائلية سواء داخل الدولة أو المنطقة أو خارجها إلى دولة أخرى، فمثلا تعتبر«باريس» صاحبة أكثر رحلات فردية وأسرية لعام 2021 عن باقي الدول.

منها ازدياد حجم الاستثمار السياحي في المنطقة، حيث توجهت الكثير من الشركات العالمية في العقد الأخير أنظارها نحو دول الشرق الأوسط، وضخت استثمارات جمة في شتى المجالات منها قطاع السياحة. فنجد أنه من 2015 إلى 2020 انطلقت 10 شركات سياحية كبرى في المنطقة، وليس هذا فحسب، بل أيضا الشركات العالمية مثل Wego وBooking قاما بالاستحواذ على الكثير من الشركات السياحية في الفترة الأخيرة، وقاما بتوجيه اهتمام خاص لنسخة الموقع والجوال الخاصة بالشرق الأوسط. ولكن هل جميع تلك الشركات الناشئة كانت ناجحة على أرض الواقع في إرضاء عملائها؟ الحقيقة عدد قليل من تلك الشركات كانت هي الأفضل وسط المنافسين، ومنها موقع bookingcw الناشط في مجال السياحة في الشرق الأوسط.

ماذا تعرف عن موقع bookingcw ؟

موقع bookingcw هو عبارة عن محرك بحث إليكتروني، هدفه هو المقارنة بين أسعار التذاكر والرحلات والفنادق بحيث يتيح للعميل أن ينتقي أفضل العروض التي تناسبه. هذا النوع من الشركات الحقيقة ذكي جدا كفكرة وقوي جدا كتأثير، فأنت لست مضطر لكي تزور الموقع الإلكتروني لكل خط طيران (كالخطوط السعودية ومصر للطيران مثلا) والبحث عن ميعاد رحلتك لكي تقارن أفضل سعر، لا أنت لست مضطرا لهذا بعد الآن، حيث يمكنك الولوج لموقع bookingcw والبحث عن روت الرحلة، فتظهر لك جميع خطوط الطيرن لنفس الوجهة والمعاد المناسب لك، ويظهر كذلك بجوار كل خط طيران السعر الخاص به، ومن هنا يمكنك في لحظات سريعة تحديد أفضل رحلة وأرخص خط طيران مناسب لك، ثم الحجز مباشرة أيضا من خلال الموقع.

موقع bookingcw هو محرك يقدم كل الخدمات والتسهيلات السياحية في منطقة الشرق الأوسط تحديدا وكافة دول العالم عموما. تم اطلاق الشركة منذ فترة وجيزة، وفي خلال تلك الفترة استطاعت أن تحصد حصة جيدة من السوق السياحي. من ضمن أسباب القوة التي يتمتع بها الموقع هو استحواذه على بعض النخب الإدارية العبقرية في مجال الإدارة، حيث استطاع bookingcw أن يقوم بتوظيف الكثير من المديرين التنفيذيين ذوي الخبرة المديدة في قطاع السياحة، مما أكسب الشركة نظرة ثاقبة نحو وضع السوق الحالي واحتياجاته، ومشاكله الحالية، وأفضل الحلول.

ما المميز الذي يقدمه bookingcw ؟

يرجع السبب في انتشار bookingcw بين الأفراد والعائلات كدليل سياحي شامل عدة أسباب منها:

• أسعار مخفضة على تذاكر الطيران

• أسعار للفنادق تنافسية جدا

• إمكانية حجز المطاعم مع برامج الطيران والرحلات

• إمكانية حجز قاعات مؤتمرات

• إمكانية حجز وسائل المواصلات الداخلية مع الرحلات (الباس والسيارات المؤجرة)

والعديد من المميزات الأخرى التي جعلت من bookingcw واجهة مشرفة أمام المستخدمين عامة والعرب خاصة.

أيضًا من المميزات الرائعة في موقع bookingcw هو خدمة الدعم الفني، حيث يحتوي الموقع على خدمة دعم فني ممتازة متاحة 24 ساعة وبشكل دائم، مما أكسب العملاء ثقة كبيرة في الموقع. طرق التواصل مع خدمة العملاء متنوعة أيضا بين الهاتف وبين البريد الإلكتروني وبين الدايركت شات، وهذا التنوع يساعد العملاء كثيرا في أي طلب يريدونه سواء إلغاء رحلة أو تغيير معاد أو حتى السؤال عن خصومات متاحة في تلك الفترة.

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