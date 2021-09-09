علوم الحاسبات والنظم وعلوم الفضاء مستقبل التعليم الجامعي و سوق العمل

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قال الدكتور صديق عفيفي خبير بمجال التعليم إن جامعات ومعاهد التكنولوجيا والمعلومات والذكاء الاصطناعى وعلوم الحاسبات والنظم وعلوم الفضاء، أصبحت تمثل مستقبل التعليم الجامعى وسوق العمل في العالم كله وفى مصر أيضا.

وأكد الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس ادارة مجموعة طيبة التعليمية ورئيس مجلس امناء جامعة ميريت على ضرورة ربط الخريجين بسوق العمل سواء في مصر أو في المنطقة العربية والعالم ، مشيرا إلى أن الدولة تتوجه في السنوات الأخيرة نحو الارتقاء بقوة بمستوى التعليم الجامعى جنبا إلى جنب مع تطوير التعليم الأساسى ، وذلك من خلال إنشاء الجامعات الأهلية التي تتضمن التخصصات العلمية والتكنولوجية الجديدة ، والتوسع في الشراكة مع الجامعات العالمية مع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم رفيع المستوى .

واكد علي ضرورة الاهتمام بالمناهج التكنولوجية والمعلوماتية والذكاء الاصطناعى في المناهج العلمية ومشاريع التخرج للطلاب لضمان ارتباطهم الوثيق بسوق العمل مشيرا إلى أن كل المعاهد العلمية التي تتبع أكاديمية طيبة تقدم كل الدعم للطلاب المتفوقين علميا وتؤهلهم للعمل في كبريات الشركات المتخصصة.

وأشار الي اطلاق الاكاديمية مبادرة علمية جديدة لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في الكشف المبكر عن سرطان الثدى ، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و مستشفى بهية ، في إطار الدور التعليمى والمجتمعى والتوعوى الذى تقوم به الأكاديمية ، مضيفا أن المبادرة تشمل أربعة محاور مختلفة ومتدرجة ، المحور الأول هو التوعية المجتمعية ، والمحور الثانى يختص بالبحث العلمى في هذه القضية الملحة ، و المحور الثالث يتعلق ببناء قاعدة بيانات خاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدى ، أما المحور الرابع فيختص بتطوير وتحديث منظومة التشخيص والعلاج .