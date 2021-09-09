أخبار عاجلة

الصحة : توصية بإحالة ملف وفاة الطفلة لين للنائب العام -
معرض للثقافة العدلية بحائل -
محافظ الوادي الجديد ورئيس «تنمية الصعيد» يناقشان خطة تطوير مجمع التمور -
رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم -
بث مباشر ريال مدريد (0)-(0) إنتر .. لحظة بلحظة -
بث مباشر الآن .. ليفربول ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2021 (لحظة بلحظة) -
محكمة تنفيذ إدارية بالرياض -
خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض -
ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا -
«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط 8759 مخالفًا لارتداء الكمامة و202 قضية تداول «شيشة»

Print
ضبط 8759 مخالفًا لارتداء الكمامة و202 قضية تداول «شيشة» ضبط 8759 مخالفًا لارتداء الكمامة و202 قضية تداول «شيشة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، جهودها، اليوم الخميس، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

أسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 8759 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8702 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 57 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت 649 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 202 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «شيشة» بإجمالي مضبوطات 1258 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المغرب يسجل ‭2642‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة

المغرب يسجل ‭2642‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة

السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الصين تفرض تدابير إغلاق مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

الصين تفرض تدابير إغلاق مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

«سياحة الإسكندرية» تتعاقد مع معامل طبية لإجراء تحليل PCR لفيروس كورونا للمسافرين

«سياحة الإسكندرية» تتعاقد مع معامل طبية لإجراء تحليل PCR لفيروس كورونا للمسافرين