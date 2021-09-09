«الداخلية» تتواصل جهودها لمكافحة تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد

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قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها للبلاد، وفى ضوء إستكمال جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ بشأن قيام (أحد الأشخاص) بإستيراد حاوية مشمولها (قطع غيار كهربائية) من إحدى الدول إلى ميناء بورسعيد، وقيام الشركة بإخفاء بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة مخالفاً لما ورد بالمستندات بقصد تهريبها بالمخالفة للقانون، مما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وتليفونات محمولة وشيشة إلكترونية وتبغ ومستلزمات طبية وسماعات يد ذكية وسماعات لاسلكية وملابس جاهزة بضائع متنوعة».

وأضافت: «حيث أسفرت جهود إستكمال الإجراءات الجمركية لجرد مشمول الحاويةإلى ضبط (105055 قطعة متنوعة من الأصناف و15 طرد تبغ خام، وقدرت إجمالى القيمة والرسوم والغرامات المستحقة 28 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .