أخبار عاجلة

الصحة : توصية بإحالة ملف وفاة الطفلة لين للنائب العام -
معرض للثقافة العدلية بحائل -
محافظ الوادي الجديد ورئيس «تنمية الصعيد» يناقشان خطة تطوير مجمع التمور -
رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم -
بث مباشر ريال مدريد (0)-(0) إنتر .. لحظة بلحظة -
بث مباشر الآن .. ليفربول ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2021 (لحظة بلحظة) -
محكمة تنفيذ إدارية بالرياض -
خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض -
ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا -
«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الداخلية» تتواصل جهودها لمكافحة تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد

Print
«الداخلية» تتواصل جهودها لمكافحة تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد «الداخلية» تتواصل جهودها لمكافحة تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها للبلاد، وفى ضوء إستكمال جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ بشأن قيام (أحد الأشخاص) بإستيراد حاوية مشمولها (قطع غيار كهربائية) من إحدى الدول إلى ميناء بورسعيد، وقيام الشركة بإخفاء بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة مخالفاً لما ورد بالمستندات بقصد تهريبها بالمخالفة للقانون، مما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وتليفونات محمولة وشيشة إلكترونية وتبغ ومستلزمات طبية وسماعات يد ذكية وسماعات لاسلكية وملابس جاهزة بضائع متنوعة».
وأضافت: «حيث أسفرت جهود إستكمال الإجراءات الجمركية لجرد مشمول الحاويةإلى ضبط (105055 قطعة متنوعة من الأصناف و15 طرد تبغ خام، وقدرت إجمالى القيمة والرسوم والغرامات المستحقة 28 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الوادي الجديد ورئيس «تنمية الصعيد» يناقشان خطة تطوير مجمع التمور

محافظ الوادي الجديد ورئيس «تنمية الصعيد» يناقشان خطة تطوير مجمع التمور

رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم

رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم

بث مباشر ريال مدريد (0)-(0) إنتر .. لحظة بلحظة

بث مباشر ريال مدريد (0)-(0) إنتر .. لحظة بلحظة

بث مباشر الآن .. ليفربول ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2021 (لحظة بلحظة)

بث مباشر الآن .. ليفربول ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2021 (لحظة بلحظة)