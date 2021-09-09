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كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»،أنه يوجد الكثير من المباريات الدولية غير المجدية وإن مثل هذا النظام غير ملائم لصحة اللاعبين وللكرة العالمية.

وقال إنفانتينو: إنه كان من الصعب على اللاعبين خاصة خلال جائحة كوفيد-19، مغادرة أنديتهم ومواصلة السفر من دولة لأخرى.

وأضاف: «الجدول الحالي للمباريات يوضح لنا أننا بلغنا بعض الحدود. يجب أن يكون لدينا نظام بسيط يحدد بوضوح مواعيد المباريات الدولية ومباريات الأندية».

وتعرضت الخطط الطموحة لفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين لانتقادات شديدة، من مختلف الأطراف المعنية منها الاتحاد الأوروبي «يويفا» والأندية واللاعبين وروابط الجماهير.

وأشار النقاد إلى الجدول السنوي المزدحم بالفعل بالمباريات، مؤكدا أن حدثا كبيرا مثل كأس العالم سيفقد بعض بريقه إذا أقيم كل عامين.

ومع ذلك أكد إنفانتينو أن 88% من الاتحادات الأعضاء صوتت لصالح دراسة الجدوى للفكرة التي اقترحها لأول مرة الاتحاد السعودي للعبة وقادها آرسين فينجر رئيس تطوير كرة القدم العالمية في فيفا.

ولاقت هذه الفكرة المثيرة للجدل مساندة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي «كاف» والعديد من الدول الآسيوية.

وتابع انفانتينو: «من المهم أن نفهم أن عملية التشاور هو ما نقوم به من دراسة جدول المباريات واستشارة الجميع والبدء بالطبع بالجهات الفاعلة الرئيسية في كرة القدم- اللاعبين والمدربين».